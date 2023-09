Alluvione Libia | la richiesta | “Sacchi per cadaveri per scongiurare epidemia”

"Il mare sta restituendo numerosi cadaveri, per questo laha chiesto ad Egitto e Algeria personale specializzato per il recupero delle salme. Ci sono tante famiglie scomparse totalmente e molte ...Cosa è successo in. Parte della città è stata letteralmente strappata e trascinata in mare , mentre diverse zone sono state sepolte dai detriti . Detriti che, man mano che il lavoro dei ...🔊 Ascolta l'articoloin: Rischi Sanitari In seguito all'in, si verifica un rischio significativo per la salute pubblica. La rottura del sistema fognario ha generato una situazione in cui le ...Farnesina - In risposta all'emergenzain, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, ha dato istruzioni di rispondere alle richieste di sostegno ...

Inondazione, ecatombe in Libia: oltre 5.100 morti e 10.000 dispersi Euronews Italiano

Bilancio choc in Libia in seguito all'alluvione che ha colpito il Paese: si stimano 20 mila morti. L'Onu: "A Derna rischio malattie dall'acqua contaminata".La maggior parte delle vittime per le inondazioni in Libia "avrebbe potuto essere evitata", se il coordinamento dei sistemi di emergenza e di evacuazione nel Paese avesse funzionato meglio. Lo ha dett ...Proseguono senza sosta le attività coordinate dal Dipartimento della Protezione civile nazionale (Dpc) per il trasporto di personale e di materiali utili a fronteggiare l’emergenza causata dalle pesan ...