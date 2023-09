Allerta Aifa | prodotti per il diabete e medicina estetica di dubbia provenienza pericolosi per la salute

(Di giovedì 14 settembre 2023) Allarme per quanto riguarda dei farmaci assunti per la cura dele per la. Lanon è sicura Oggi come oggi, anche grazie ai progressi scientifici e tecnologici, molte patologie prima invalidanti e pericolose sono perfettamente curabili e consentono di vivere una vita pressoché normale. Una di queste è il, una malattia cronica caratterizzata da un eccesso di zuccheri nel sangue, causato o da un’insufficiente produzione di insulina o dall’assenza totale di quest’ultima. Nell’ultimo periodo, però, l’sta segnalando sempre più frequenti acquisti di farmaci per la cura delda canali non autorizzati: è allarme.per il...

E' indispensabile la collaborazione di tutti, privati cittadini, professionisti sanitari, aziende e associazioni affinché i casi sospetti siano costantemente segnalati ade al Comando ...Nessun motivo di preoccupazione al momento , ha spiegato Giorgio Palù , presidente dell'. Ha ... Aumentano i casi ma non i ricoveri, per fortuna, ma occorre restare in, soprattutto per la ...Nel mentre i laboratori hanno dato l'per la diffusione della sottovariante Bythos in Italia,... A proposito di Covid, l'ha stabilito lo stop per la pillola antivirale Lagevrio prodotta da ...Come rivelato dall', ad oggi sono circa 3000 i pazienti curati con Zolgensma, autorizzato con procedura centralizzata dall'Ente europeo del farmaco (Ema). L'Agenzia italiana sottolinea sul ...

Semaglutide, allarme Aifa: «Crescono pericoli per chi acquista prodotti anti-diabete online» ilmessaggero.it

Trattamenti di medicina estetica e farmaci per il diabete: Aifa lancia ... Quotidiano Sanità

Presentata oggi l'iniziativa Aifa incontra che prevede regole precise per richiedere gli incontri con l'ente regolatorio dei medicinali italiano, che punta a migliorare la comunicazione con i ...L'allarme dell'Agenzia italiana del farmaco sui rischi legati all'acquisto di prodotti estetici e anti-diabete online, come botulino, filler di ...L'allerta dell'Aifa riguarda trattamenti estetici e farmaci per il diabete falsificati e pericolosi venduti su canali non autorizzati ...