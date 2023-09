Alieni | no | quelle presentate al Parlamento messicano non sono mummie extraterrestri

... almeno dastatunitensi. Insomma, una testimonianza a colpo sicuro per chi vuole avere ...agli sbalorditi parlamentari messicani ha mostrato quelli che secondo lui sarebbero due cadaveri. ...... ne giacciono ancora un paio) Poi c'eranoper gli amici intimi, come di quella volta che ... Rappresenta un corpus di testi che proprio perchédalla pratica quotidiana della ricerca ...... con esseri, dai corpi quasi eterei e dai pensieri insondabili, brutalmente vivisezionati e ... sulla caducità della vita, sugli amori sognati e irrealizzabili, subarriere che non ...... le condizioni operative anche dei superconduttori più innovativi rimangono molto lontane da... come le visite dianche gli USO intrigano, affascinano, generano speculazioni e ci ...

Biodiversità: le specie aliene invasive ci costano 423 miliardi di ... Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Il granchio blu e altre 37mila specie aliene invasive ci costano 423 mld $ l’anno Rinnovabili

Non sappiamo che cosa potrebbe accadere se entrassimo in contatto con forme di vita intelligente extraterrestre. Un protocollo stabilito a livello internazionale prevede diversi passaggi, fino all’ann ...I due cadaveri sono stati presentati da Jaime Maussan, noto per le sue teorie pseudoscientifiche e falsificazioni, al Congresso messicano – I dubbi sono molti, tuttavia, e le critiche sono arrivate su ...Il controverso giornalista Jaime Maussan ha svelato quelle che ha definito mummie "non umane" al Congresso dell'Unione. In passato, però, le sue scoperte erano già state confutate ...