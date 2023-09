Aldo Grasso “infilza” Bianca Berlinguer | “Il suo passaggio come quello di Roberto Mancini”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Non c’è pace per. Dopo il travagliato trasloco dalla Rai a Mediaset dove conduce la trasmissione “E’ sempre

Lo Spirito Santo ha fatto l'Impresa, per citare Pupi AvatiDaa Beppe Severgnini, saranno tanti i talk. E poi ci sarà la libreria, ci saranno i camp per sperimentare nuove discipline, con basket, padel, arti marziali, arrampicata e poi una novità ...Berlinguer e lo sfogo con la compagna De Gregorio.non fa sconti: 'Inutile recensirlo il suo programma' Bianca Berlinguer si sarebbe già pentita del passaggio dalla Rai a Mediaset . La conduttrice si è sfogata con Concita De Gregorio , la ...Estratto dell'articolo diper il 'Corriere della Sera'Due o tre cose che so di Bianca Berlinguer. Ci sarà tempo per parlare di È sempre Cartabianca (siamo ancora a Non è la Rai ), la recensione ...

Ascolti tv, Aldo Grasso distrugge Berlinguer: Solito circo Affaritaliani.it

Aldo Grasso senza pietà su Bianca Berlinguer: «Si può anche non ... Open

Aldo Grasso impallina giustamente –sul Corriere della Sera- Bianca Berlinguer che da poco si è trasferita armi e bagagli da Rai3 a Rete4. Già dal ...E Aldo Grasso la massacra: "Ha fatto come Mancini, si è venduta ai sauditi. L'impressione è che abbia vinto la Lotteria, non ha mai dimostrato nulla" ...Di Aldo Grasso Anche se non lo ammetterà mai, il giornalista e conduttore di «La torre e il cavallo» ha l’aria del sopravvissuto. Sembra tenuto in ostaggio non si sa bene da chi Martedì sera, Marco ...