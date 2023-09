Alba Rohrwacher si confessa | Ecco quale è il luogo dove mi sento più al sicuro

(Di giovedì 14 settembre 2023) Finalmente l'! Non è solo l'ultimo film di Saverio Costanzo (suo compagno dal 2010, ndr), passato in concorso alla Mostra di Veneziapartecipa, e che sente molto vicino, ma ...

Finalmente l'! Non è solo l'ultimo film di Saverio Costanzo (suo compagno dal 2010, ndr), passato in concorso alla Mostra di Venezia dovepartecipa, e che sente molto vicino, ma sembra davvero un punto esclamativo di sorpresa, stupore, di conferma, ogni qual volta lei va in scena, ogni volta che decide di raccontare una ...... un'opera corale concepita durante la pandemia che vede un cast prevalentemente al femminile in cui spiccano Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi e. Tra gli interpreti maschili, ...IL RED CARPET DI HORS - SAISON , IN CONCORSO A VENEZIA 80: UNA STORIA D'AMORE E NOSTALGIA CONE GUILLAUME CANET Questo il commento del regista di Hors - saison Stéphane Brizé , in concorso a Venezia 80, racconta la storia di Mathieu e Alice. Lui e un famoso attore in procinto ...Una storia delicata ed elegante che può avvalersi di due interpreti in forma come Guillaume Canet e, ma anche di una scrittura accorta che asseconda le riflessioni e i tempi narrativi ...

Alba Rohrwacher, mi emoziona l'audacia Agenzia ANSA

Alba Rohrwacher, “Messa in pericolo emotivamente da questo film” cinematografo.it

L'attrice si racconta in una intervista: “Mi sento fortunata nell’essermi riconosciuta in un lavoro. Ad un certo punto della mia vita ciò a cui io tendevo corrispondeva ad un mestiere" Finalmente l’Al ...La regista di Magari, Ginevra Elkann, ha diretto Danny Huston nel suo nuovo lungometraggio Te l'avevo detto, presentato al TIFF: l'attore interpreterà un prete italo-americano eroinomane.IL RED CARPET DI HORS-SAISON, IN CONCORSO A VENEZIA 80: UNA STORIA D'AMORE E NOSTALGIA CON ALBA ROHRWACHER E GUILLAUME CANET ...