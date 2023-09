Figlia più piccola di Mohamed e Mary,ha recentemente debuttato sfilando per Saks Potts alla Copenhagen Fashion Week. Oggi 40enne,ha una lunga carriera nella moda alle spalle: ...Figlia più piccola di Mohamed e Mary,ha recentemente debuttato sfilando per Saks Potts alla Copenhagen Fashion Week. Oggi 40enne,ha una lunga carriera nella moda alle spalle: ...

Alana Hadid in passerella, ora è il turno della sorella di Bella e Gigi Vanity Fair Italia

Alana e Marielle: chi sono le altre sorelle Hadid AMICA - La rivista moda donna

The designer took to the catwalk for the first time at Copenhagen Fashion Week and again in New York, following in the footsteps of her famous sisters, who are two of the most successful models in the ...Gigi and Bella Hadid's older sister Alana has made her New York Fashion Week catwalk debut aged 40. The model strutted down the runway in the Elene Velez show in a beige corset-style gown, ...Gigi and Bella Hadid’s elder sister, Alana, just made her New York Fashion Week runway debut, and third runway appearance at 40 years old.