Al via sabato il ‘Roller Skating Festival’ sul lungomare Caracciolo

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: 6 minutiSi è tenuta presso Palazzo San Giacomo la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del ROLLERFESTIVAL.16 settembre ilsi trasformerà in una grande pista di pattinaggio per la prima edizione del. Dalle 9:00 alle 21:00, professionisti, atleti e amatori potranno dilettarsi tra competizioni federali, show ed esibizioni. La manifestazione, ad ingresso gratuito, è organizzata da ASD OneLineSchool e ASD Sebs Fiera dello sport, due realtà che da diversi anni divulgano i principi, i valori e i benefici dello sport e che hanno voluto unire le forze per dar vita all’evento più importante del centro sud per gli sport rotellistici. Ha affermato ...

Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30,, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock inFanny Roncati Carli ( più info ) 17.30 - 21.30 . Apertura del Museo navale: 'show delle ...Tra i tanti appuntamenti disegnaliamo che alle 16 sarà consegnato il Premio Eccellenza Capalbio Film Festival 2023 al produttore Carlo Degli Esposti che per l'occasione introdurrà la ...... proprio come la nostra cultura, sempre più sterile e involuta al punto che si buttail tempo ... L'inaugurazione è16 settembre e l'esposizione prosegue fino al 3 marzo 2024. Non ci sono ...MERCATO16 e 23 settembre 8.00 - 14.00 Il mercato del(piazza Dalla Chiesa) sarà spostato suTorino (tratto daM. D'Azeglio aXXV Aprile), in piazza Di Vittorio, in...

Sabato 16 settembre, manifestazione piazza dell'Esquilino - via dei ... ATAC Roma

Busker Festival ai box di partenza: al via sabato 16 settembre Prima Brescia

Messina si prepara a pedalare (e non solo) in vista della Settimana Europea della Mobilità 2023: l’appuntamento è da sabato 16 a venerdì 22 settembre. Il tema scelto per questa nuova edizione, ...La grande festa di Badalucco comincerà sabato, quando in piazza Umberto Eco alle 17 verrà presentato il progetto per il futuro Museo archeologico ligure Mary ...Montessori, in extremis la svolta. La prima media parte, il progetto sperimentale continua. La responsabile dell'Ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini ieri ha informato per mail ...