Al via la fase operativa per la rigenerazione delle Vele a Scampia

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono partite al Lotto M dile operazioni che riguardano ladi avvio del cantiere per ladell’area. In particolare le attività in corso riguardano l’ispezione e la pulizia del sito sul quale si interverrà con le nuove costruzioni, tutte le prove geognostiche necessarie per indirizzare i progetti dal punto di vista tecnico e la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e speciali. Lo rende noto l’assessore all’Urbanistica e vicesindaco Laura Lieto. “Entro gli inizi di ottobre il Comune comincerà anche le attività preliminari che riguardano la Vela che non verrà abbattuta, cioè la Vela B, che viene inizialmente liberata da infissi, detriti e rifiuti, soprattutto nella zona del piano terra e in quegli appartamenti oramai ...

Sono partite al Lotto M di Scampia le operazioni che riguardano la fase di avvio del cantiere per la rigenerazione dell'area delle Vele. Le attività in corso riguardano in particolare l'ispezione e la pulizia del sito sul quale si interverrà con le nuove costruzioni,

Sono partite al Lotto M di Scampia le operazioni che riguardano la fase di avvio del cantiere per la rigenerazione dell'area delle Vele. (ANSA)