Al Ferrara Film Festival si festeggia il quarantennale di Fandango e Scarface

(Di giovedì 14 settembre 2023) Nostalgici degli anni Ottanta correte a. Ilche sta per aprire i battenti (16 – 23 settembre, 40 eventi, 35in concorso provenienti da 42 Paesi, 19 anteprime) ospiterà due importanti compleanni. I protagonisti di. Kevin Reynolds (autore, tra gli altri di Waterworld, Robin Hood: Principe Dei Ladri e, tutti con Kevin Costner), sarà nella città emiliana per celebrare ildel primo ciak deldi culto per un’intera generazione:, 4 amici che, con la consegna dei diplomi, ricevono anche la lettera di arruolamento per il Vietnam, decidono di partire a bordo di una Cadillac verso il confine messicano. Lì, qualche tempo prima avevano seppellito un certo “Dom”. Il ...

Presto si rivedono e diventano sempre più intimi Trailer L'anteprima delverrà proiettata ... UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI(FE), ...Come Ulisse dopo il suo lungo peregrinare, Michele- Massimo Ranieri, protagonista della fiction Mediaset "La voce che hai dentro" - torna a casa dopo molti anni trascorsi in carcere, ma ritrova una famiglia che ormai ha perso il suo centro e ...- Ad aprire l'ottava edizione delFestival sarà una première europea che non passerà inosservata e che già in America ha colpito gli interessi di un pubblico trasversale, ...Il conflitto in Ucraina irrompe con tutta la sua drammaticità anche alFestival (16 - 23 settembre) con l'anteprima europea di Sisters of Ukraine ildocumentario diretto da Mike ...

Tutto pronto per il Ferrara Film Festival | estense.com Ferrara Estense.com

CINEMA - Le storie dei campioni dello sport protagoniste al Ferrara Film Festival Napoli Magazine

Ferrari - Un film di Michael Mann. Drammatico, USA, 2023. Mann si misura con il genio, le ossessioni e la complessità di Enzo Ferrari, in un solo anno della sua vita.Oltre alla musica, protagonista di questa serie televisiva è una città che sta vivendo una seconda giovinezza.Dalla Rai a Mediaset, da La7 a TV8, tutti i programmi in onda stasera, giovedì 14 settembre. Documentari, fiction, film, sport e attualità: i telespettatori avranno ...