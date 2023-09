AIXA 2023 | in palio tre borse di studio per manager del futuro

(Di giovedì 14 settembre 2023) Durante l'Artificial Intelligence Expo of Applications, prevista l’8 e il 9 novembre all’Allianz MiCo di Milano, saranno premiati i tre vincitori che potranno prendere parte al corso Master Lab in Artificial Intelligence Management, realizzato dalla The Artificial Intelligence School della Fondazione Ateneo Impresa-The Future School. Ecco come candidarsi e partecipare

Per candidarsi ad AIXA 2023 sarà necessario partecipare a uno dei due open day dedicati, che si terranno il 26 settembre e il 17 ottobre.