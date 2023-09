Agricoltura | La Pietra | Accordo filiera Coldiretti - Philip Morris è esempio virtuoso da esportare

(Di giovedì 14 settembre 2023) "I numeri della ricerca del Centro Studi Divulga dimostrano come gli accordi disiano uno strumento indispensabile e fondamentale per poter distribuire tutto il reddito all'interno delle ...

Lo ha detto il Sottosegretario di Stato per l', Patrizio Giacomo La, a margine dell'evento 'Il valore degli accordi di filiera integrata in', organizzato dal centro ...... Mirco Carloni, a margine dell'evento 'Il valore degli accordi di filiera integrata in',... "Dietro l'accordo tra Philip Morris e Coldiretti, che è stato sottoscritto dal senatore Lae ...... Mirco Carloni, a margine dell'evento 'Il valore degli accordi di filiera integrata in',... 'Dietro l'accordo tra Philip Morris e Coldiretti, che è stato sottoscritto dal senatore Lae ...Lo ha detto il Sottosegretario di Stato per l', Patrizio Giacomo La, a margine dell'evento 'Il valore degli accordi di filiera integrata in', organizzato dal centro ...

Agricoltura, La Pietra: "Accordo filiera Coldiretti- Philip Morris è ... Adnkronos

Agricoltura, La Pietra: "Accordo di filiera tra Coldiretti e Philip Morris ... Il Sole 24 ORE

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - 'I dati illustrati dai rapporti del Centro Studi Divulga ci rallegrano perché sulla filiera del settore tabacchicolo ...Roma, 14 set. – (Adnkronos) – “I numeri della ricerca del Centro Studi Divulga dimostrano come gli accordi di filiera siano uno strumento indispensabile e fondamentale per poter distribuire tutto il r ...Durante l’incontro con il Sottosegretario all’Agricoltura è stato chiesto di inserire il biologico nel disciplinare della denominazione.