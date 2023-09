Aggredisce sanitari | 35enne denunciato dai carabinieri

A quel punto gli operatori della farmacia hanno chiamato il 118: ihanno condotto la donna ...due vittime un piacentino di 47 anni Tenta di sfondare la porta della ex fidanzata poi...Essendo rimasto intossicato dal fumo, ilo hanno condotto al pronto soccorso in condizioni ...in pieno giorno a Borgonovo - FOTO Tenta di sfondare la porta della ex fidanzata poi...Per l'agente, invece, si è reso necessario il ricorso aiper essere medicato ed è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. ...Velocemente, sul posto sono giunti idel 118 che hanno trasportato l'uomo presso l'... ARTICOLO PRECEDENTE Pavia, uomoquattro adolescenti ARTICOLO SUCCESSIVO Bologna: Amato e i ...

Ancora violenza in Pronto Soccorso: 35enne di Giugliano ... Il Meridiano News

POZZUOLI/ Caos in ospedale, 35enne aggredisce medici: arrestato Cronaca Flegrea

Ieri sera i carabinieri della stazione di Licola sono intervenuti presso il triage dell’ospedale La Schiana di Pozzuoli. Un 35enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine avrebbe aggredito alcuni ...Una ragazza di 28 anni Giorgia Migliarba al sesto mese di gravidanza è morta a Palermo assieme al bimbo per motivi che devono essere accertarti. La morte della giovane ha scatenato la violenza dei ...POZZUOLI – Caos in ospedale. Ieri sera i carabinieri della stazione di Licola sono intervenuti presso il triage del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e hanno arrestato un 35enne, già noto alle forz ...