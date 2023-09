Affettività e discriminazioni | tornano gli incontri di “Apple Pie”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCominciano glipromossi dall’associazione LGBT+ “Pie“, organizzati con l’obiettivo di favorire la cultura del rispetto sull’intero territorio irpino, abbattendo, attraverso la conoscenza, il muro dell’omofobia. Il nuovo appuntamento, infatti, è fissato per domani, venerdì 15 settembre, alle ore 19:00, nel suggestivo contesto della Torre aragonese di Pietradefusi. “L‘amore merita: i rapporti affettivi all’interno della comunità LGBTQIA+“, questo il nome dell’evento nato proprio grazie alla collaborazione tra l’associazione e l’Amministrazione comunale del paese della Valle del Calore. Nello specifico, durante la serata il tema centrale dell’verrà declinato nelle sue varie accezioni, per arrivare, poi, a ragionare su come le relazioni interpersonali possano essere influenzate da ...

