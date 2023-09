AEW | Il contratto di Jade Cargill potrebbe scadere questa settimana

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ha del clamoroso la notizia odierna di un avvicinamento diin WWE. Una delle super star della federazione di Tony Khan piu’ dominanti della storia sarebbe vicina ad un cambio di fronte che ha dell’incredibile, il primo rilevante dalla sponda Jacksonville a quella di Stamford. Ci hanno pensato i giornalisti di PW Insider a dare maggiori informazioni a riguardo. La situazione “Stando ad alcuni fonti interne della AEW, ildiscadrebbe. Dalla parte dirigenziale c’era la volontà di intavolare un rinnovo ma per il momento tutto tace. Difatti non sono in programma apparizioni dinelle prossime puntate della federazione“.

