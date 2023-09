AEW | A Grand Slam sarà scontro tra ex amiche nella prima difesa titolata di Saraya

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ad All Inha coronato il sogno di diventare campionessa AEW davanti al proprio pubblico e alla propria famiglia. Unae festa che rischiava di essere rovinata dalla, ormai ex, compagna delle Outcasts Toni Storm, anche lei impegnata nel fatal-4-way match con ovviamente ambizioni titolate. Quel match ha contribuito ad incrinare il rapporto, già in logoramento, tra le due e le successive azioni di Toni Storm non hanno migliorato la situazione, con l’aspirante starlet “hollywodiana” che ha fatto perdere a Ruby Soho il match per il TBS Championship ad All Out. Adesso le due sono destinate ad incontrarsi sul ring ed accadrà la prossima settimana. Vittoria di rapinapuntata di Dynamite di stanotte è andato in scena un fatal-4-way match con in palio una chance. Ad affrontarsi sono state ...

Jon Moxley vs Rey Fenix è ufficiale: si farà a AEW Dynamite Grand ... The Shield Of Wrestling

Svelato il #1 contender all'AEW World Championship per Grand Slam World Wrestling

Il torneo per determinare il nuovo #1 contender al titolo mondiale AEW è giunto alla conclusione con la finale che si è disputata questa notte a Dynamite. Una finale che ha visto contrapposti Roderick ...In honor of MJF and his incredible promo, it's worth looking back at Scott Steiner and his famous mathematical abilities via the promo he cut on Samoa Joe and Kurt Angle ahead of Sacrifice 2008.Samoa Joe e Roderick Strong si sono giocati l'opportunità di affrontare MJF settimana prossima. Chi dei due avrà trionfato