Acquisti e cessioni | Milan in testa anche nelle spese | poi il Toro Inter in pari | la Juve guadagna

(Di giovedì 14 settembre 2023) La finestra estiva del mercato è andata in archivio da meno di due settimane e la pausa delle nazionali è servita per dare un'occhiata approfondita ai conti e capire chi, tra, ha ...

La finestra estiva del mercato è andata in archivio da meno di due settimane e la pausa delle nazionali è servita per dare un'occhiata approfondita ai conti e capire chi, tra, ha speso o ha incassato di più. Guida il Milan Una fetta importante (70 milioni) della cifra totale investita (113,5 milioni) è stata bonificata dal Newcastle per la cessione di ...ma anchecon la possibilità di qualche addio eccellente. Per settimane si è parlato di Dusan Vlahovic in partenza, ma alla fine il serbo è rimasto in bianconero. Come Chiesa che ......questo soggetto pubblico pagherà il fornitore privato al netto dell'Iva applicabile a tali... La Pubblica Amministrazione acquirente, invece, registra la fattura nel registro degli, ......7 milioni eddi azioni proprie per ulteriori 9,7 milioni. Le plusvalenze realizzate nel primo semestre del 2023 sono relative a numerosedi partecipazioni, tra cui quella relativa ...

Salernitana, bilancio del mercato: acquisti, cessioni, formazione tipo Cronache Salerno

Acquisti e cessioni: Milan in testa anche nelle spese, poi il Toro ... La Gazzetta dello Sport

"De Laurentiis ha arricchito Sassuolo e Verona con i riscatti di Raspadori (25) e Simeone (12), affari conclusi in prestito nel 2022. Ma ha anche investito su Lindstrøm dell’Eintracht (25), Cajuste ...La regola principale è che la detrazione diretta in dichiarazione è consentita solo a chi ha sostenuto la spesa, sia se privato sia se impresa. Invece, chi ha acquistato un credito d’imposta ha la ...La Banca d’Italia ha introdotto una distinzione tra crediti acquistati per fruizione diretta e crediti per commercializzazione: questi ultimi vanno considerati come uno strumento finanziario e richied ...