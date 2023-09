Acilia | Villaggio San Francesco | “Revocata l’alienazione del complesso edilizio”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ostia – Un provvedimento epocale per mettere la parola fine ad una annosa questione che si trascinava da 17 anni. Il Consiglio del Municipio X Giovedì 7 settembre nella seduta di consiglio ha infatti approvato la risoluzione con la quale si impegna il Presidente e la Giunta “ad attivarsi tramite l’Assemblea Capitolina per l’approvazione in sede di Consiglio Capitolino della revoca della deliberazione del C.C. di Roma Capitale N.203 dell’11.12.2006 avente ad oggetto “deldenominato “San” riscrivendo la delibera”. “L’approvazione della risoluzione in Consiglio Municipale con la reiscrizione della delibera – dichiarano in una nota congiunta l’assessore al Patrimonio e al Bilancio Giuseppe Sesa ed i Presidenti delle commissioni Lavori Pubblici e ...