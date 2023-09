Accadde oggi | 14 settembre | Stefano Tacconi ed altre ricorrenze

Leggi su glieroidelcalcio

(Di giovedì 14 settembre 2023) 14edL’unico portiere ad aver vinto tutte le competizioni Uefa per club… in un altro calcio, anche se in quella Supercoppa del 1984 rimase in panchina. Il 14di quarant’anni faesordiva in Europa, per la precisione in Coppa delle Coppe. Da un 7-0…all’altro in tre giorni. Dall’Ascoli in campionato al Lechia Danzica: anche per Gaetano Scirea fu una prima volta, ovvero quella con la fascia di capitano nelle gare internazionali. Quel dì Walter Zenga esordiva per la prima volta in Coppa Uefa, trofeo che vincerà due volte, senza dimenticare che undici anni più tardi proprio in quella competizione vestirà per l’ultima volta la maglia nerazzurra (nella finale di ritorno con il ...