Abiit da sogno e ospiti in prima fila Oltre a Cecilia Rodriguez in passerella | in prima fila le sorelle Chiara | Francesca e Valentina Ferragni insieme alla mamma Marina Di Guardo | accanto alle attrici Anna Safroncik e Gaia Girace

Leggi su iodonna

(Di giovedì 14 settembre 2023) In principio sono arrivati i violini, poi si sono accesi i maestosi candelabri eprime note dell’orchestra ha avuto il via la sta della collezione sposa 2023 di Atelier Emé in stile Regency Era. L’immersione nel mood d’epoca era iniziato già nel cortile esterno, con l’stimento di un giardino vittoriano, tra imponenti statue e colonne dallo stile romano, per proseguire poi nel vivo del fiabesco percorso con l’area dedicatata,stita con drappeggi di tessuto che ricoprivano soffitti e pareti, creando un ambiente intimo ed etereo. ...