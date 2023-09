ABB investirà 280 milioni di dollari nel suo polo europeo della robotica in Svezia

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il Campus integrato didi 65.000 m2 di ABB sostituisce il sito esistente riunendo i centri di produzione automatizzata, R&S, customer experience e formazione per sviluppare tecnologie di nuova generazione basate sull’intelligenza artificiale, rafforzando la leadership globale dell’azienda Il Campus rafforzerà la struttura “locale per locale” di ABB, aumentando la capacità produttiva del 50% e migliorando la capacità di ABB di soddisfare la crescente domanda di soluzioni flessibili di automazione evicino ai suoi clienti europei. ABB ha annunciato oggi un investimento di 280diper espandere la propria presenza produttiva in Europa e costruire un nuovo Campusdi ABB Robotics all’avanguardia a Västerås, in. Il Campus sarà il fulcro ...