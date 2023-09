A Valencia il Lamborghini Super Trofeo Europa

I Tori son tornati. Dopo sette anni, il Circuito 'Ricardo Tormo ' diritorna ad ospitare ilSuper Trofeo Europa , che questo fine settimana (15 - 17 settembre) giunge al quarto dei sei doppi appuntamenti della stagione con uno schieramento di 46 ......e la scuderia milanese per la prima volta sarà impegnato in contemporanea su due fronti prestigiosi come il Campionato Italiano GT Endurance a Monza e ilSuperTrofeo Europe a, ...Prima prova andata per la nuovaHuracán Tecnica, in test su strada e in pista a. . C'è spazio tuttavia anche per la tecnologia , visto che laHuracán vanta l'...... tutte con team privati: parliamo di Audi, Bentley, Aston Martin,, Porsche, Ferrari, ... I primi test di Rossi risalgono allo scorso mese di dicembre, in Spagna (a). In seguito si è ...

Lamborghini Supertrofeo Bonaldi Motorsport - appuntamento a ... Gruppo Bonaldi

Doppia grande sfida per Lamborghini Roma by DL Racing a Monza e Valencia • ilTornante.it - Rally, ilTornante.it

Lamborghini Super Trofeo Europa torna a Valencia. Il monomarca della Casa di Sant'Agata Bolognese approda sul circuito "Ricardo Tormo".Dopo sette anni, il Circuito "Ricardo Tormo" di Valencia ritorna ad ospitare il Lamborghini Super Trofeo Europa, che questo fine settimana (15-17 settembre) giunge al quarto dei sei ...Dopo sette anni, il Circuito "Ricardo Tormo" di Valencia ritorna ad ospitare il Lamborghini Super Trofeo Europa, che questo fine settimana (15-17 settembre) giunge al quarto dei sei ...