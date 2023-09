A una partita di tennis | generale Vannacci | l' impensabile rivelazione della moglie

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ormai è ufficiale: ilRobertoè diventato a tutti gli effetti una vera e propria celebrity. Tanto da attirare l'attenzione siacarta stampa sia delle trasmissioni televisive che se lo contendono quotidianamente. Ma, dopo la straordinaria fortuna del suo best seller Il mondo al contrario, i riflettori si sono accesi anche sulladell'ufficiale. Camelia Mihailescu, di origini romene ma con cittadinanza italiana, ha difeso a spada tratta il marito e le tesi enunciate all'internosua opera letteraria. In un'intervista rilasciata a Il Giornale d'Italia, ha confessato che la loro vita non è molto cambiata rispetto a un anno fa: "La nostra vita è più o meno la stessa, evidentemente la vita di famiglia risente la mancanza di Roberto perché è lui è sempre impegnato con la ...

'Mou mi vuole Penso di sì oppure avete scrittoc.… Lui ha dettocosa, aspettiamo e ... Infine sulla Nazionale di Spalletti: 'Alti e bassi, primamale. La seconda molto meglio'.... il caporedattore in carica viene trasferito e si apre un job posting ,ricerca interna all'... che potrebbe uscire dallacon un 5 - 0. La sinistra sembra infatti destinata a perdere anche ...Penso che però sianon difficile per Garcia. Qui dipende tutto dal Napoli: le forze in campo sono troppo distanti e se gli azzurri decidono di vincere penso che non avranno problemi. Poi ...Queste le sue dichiarazioni : ASPETTATIVE - 'Saràgrande sfida,che si prepara da sola. Vogliamo vincere, non c'è altro che vogliamo di più. Stiamo arrivando meglio rispetto agli ...

Pavoletti: “Per me difficile giocare una partita intera. Petagna grande acquisto, speriamo di…” SOS Fanta

Schevchenko, dal derby mi aspetto una partita di qualità Agenzia ANSA

“Nitro offre una serie completa di servizi fra cui poter scegliere, da setup direttamente all'interno delle aziende a setup su cloud pubblici e privati.” “I servizi di Nitro di tipo eSignature fa ...Noemi Bocchi compie 35 anni, la dolce dedica di Francesco Totti Francesco Totti, Carletto Mazzone morto e la dedica che commuove: «Sarai sempre nel mio cuore» Quando c'è una partita o comunque un ...Alberto da Giussano, leggendario condottiero lombardo, non comparirà sulla scheda alle elezioni comunali del 22 e 23 ottobre a Foggia. La Lega non parteciperà con il simbolo del 2019, quando risultò ...