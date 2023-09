A Roccapiemonte l’anno scolastico è iniziato con un omaggio a Giovanni Battista Cutolo

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Rete delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Campania con percorsi a indirizzo musicale e il Polo dei licei musicali e coreutici della Campania, lo scorso 8 settembre nell’ambito delle assemblee provinciali, hanno condiviso la proposta dalla scuola capofila regionale, IC Mons. Mario Vassalluzzo CoMVass di, di iniziare23/24 sostituendo il suono della prima campanella con il suono del corno, per ricordare e onorare il giovane musicista napoletanotragicamente scomparso. Con la speranza che i nostri giovani possano “imbracciare” sempre più strumenti musicali piuttosto che armi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ariano ha condiviso in pieno la proposta dalla scuola capofila regionale, Ic monsignor Mario Vassalluzzo Comvass di, di iniziarescolastico 2023/24 sostituendo il suono della ...Mario Vassalluzzo CoMVass di, di iniziarescolastico 23/24 sostituendo il suono della prima campanella con il suono del corno, per ricordare e onorare il giovane musicista ...... distribuite su tutto'arco dell'e si svolgeranno presso la ...25 settembre tramite pec ( [email protected] ) o a mano presso'...del disinnesco della bomba 5 Settembre Zerottonove, ...Ariano ha condiviso in pieno la proposta dalla scuola capofila regionale, Ic monsignor Mario Vassalluzzo Comvass di, di iniziarescolastico 2023/24 sostituendo il suono della ...

A Roccapiemonte l'anno scolastico è iniziato con un omaggio a ... anteprima24.it