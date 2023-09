A Parma il festival di Open | sabato Bechis intervista Renzi e Mentana Schlein

Roma, 14 set. " Il 15 - 16 settembre, a, è tempo didi Open 'Le sfide del futuro', una due giorni tra politica, interviste e anche musica. Ad aprire la kermesse, alle 16:45 di domani, sarà il sindaco della città emiliana, ......progetti per giovani in difficoltà) nelle attività di comunicazione dell'Artvocacy, evento ... Nuovi clienti: da Poltronesofà a Lactalis passando per laFood Valley Le attività di Ad Store,...La proiezione de L'isola di Medea di Sergio Naitza apre così l'undicesima edizione delInternational Music Filmcon un omaggio all'iconica regina della lirica mondiale, nel centenario ...... una giovane compagnia - emersa nel 2021 al Premio Scenario con lo spettacolo Surrealismo capitalista, ospitato nella scorsa edizione di Insolitoe fondata dal regista e linguista Antonio "...

Parma International Music Film Festival 2023 - XI Edizione ... Parma

I Lombardi apre il 21 settembre il Festival Verdi a Parma Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Il 15-16 settembre, a Parma, è tempo di Festival di Open ‘Le sfide del futuro’, una due giorni tra politica, interviste e anche musica. Ad aprire la kermesse, alle 16:45 di domani, sarà ...PARMA I Lombardi alla prima Crociata, Il trovatore, Falstaff. Tutto nel mondo è burla, in tre nuovi allestimenti a Parma e Busseto, Nabucco in forma di ...A causa di previsto maltempo Insolito Festival informa che lo spettacolo Pigiama Party programmato in prima nazionale - previsto per giovedì sera alle ore 21.30 nel Giardino Segreto del Castello dei ...