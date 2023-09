Il cartellone estivo del Comune disi conclude sabato 16 settembre alle 21:00 a Villa Savoia con uno spettacolo dal titolo 'e Nostalgia. Frammenti di Sicilia tra musica e poesia'. Lo show prende le mosse da un'idea di ...5, Palermo "Ledel cuore" con il sorriso di un martire di fede presentato dagli studenti delle ... Corrado Lorefice ore 21:00 Duomo di- piazza Guglielmo II,Concerto in memoria ...3a circoscrizione: via Zancle incrocio via, lungadige Catena, piazzale Olimpia in ...verona lavori verona notizie verona programma lavori pubblici strade e marciapiedi strade veronasull'...

A Monreale “Note e Nostalgia”, concerto poetico sulla storia della Sicilia MonrealeLive

Monreale, violenza sessuale di gruppo in famiglia su due sorelle ... QUOTIDIANO NAZIONALE

MONREALE, 17 settembre – L’assessore all’Igiene Urbana Antonella Giuliano rende noto alla cittadinanza che a partire dalla mezzanotte oggi sarà effettuato, attraverso gli operatori della ditta ...MONREALE, 17 settembre - "Murriali mia, Murriali bedda" cantava Antonio Veneziano. Alcune delle sue opere, assieme ad altri pezzi della poesia e del cantautorato della nostra Sicilia, sono state l'ogg ...