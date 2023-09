A Marco Verratti non abbiamo mai perdonato niente

(Di giovedì 14 settembre 2023) La prima volta che ho vistonon su uno schermo era in un hotel di Roma in cui era in ritiro con la Nazionale prima di un grande torneo poi finito male. Mi aveva invitato un amico parte dello staff dell’allenatore e ovviamente non potevo parlare a nessun giocatore anche se erano tutti al piano terra immersi in un bagno di familiari da salutare.spingeva una carrozzina e io avevo l’impressione che fosse lui stesso un bambino, la parodia di quei padri adolescenti che avevo visto in tuta spingere carrozzine per le strade di Edimburgo. Un po’ perché era ancora giovanissimo, un po’ perchésembra sempre un bambino con le ciglia troppo lunghe, anche adesso che ha trent’anni, anche quando ha provato a farsi crescere baffi e pizzetto. Ricordo che gli stava persino larga la tuta della nazionale. ...

ROMA - A far parte della rivoluzione - soprattutto in uscita - del PSG c'è anche, che ha salutato Parigi dopo ben 11 stagioni per tentare la remunerativa avventura in Qatar : ieri è arrivata l'ufficialità del trasferimento del centrocampista all' Al - Arabi che ha ...E' ufficiale: il Paris - Saint - Germain ha annunciato il trasferimento dial club del Qatar, Al - Arabi. Il giocatore abruzzese, colonna del Psg e anche della nazionale italiana, era sbarcato a Doha ieri per sostenere le visite mediche. Dopo undici anni nel ...si trasferisce all'Al - Arabi e prosegue dunque la sua carriera lontano dalla Serie A, dove non ha mai giocato in carriera. Ma chi sono gli italiani all'estero più preziosi Ecco la top ...ha lasciato il Psg ed è ufficialmente un nuovo calciatore dell' Al - Arabi . Il centrocampista ha rinunciato al sogno di rimanere in Europa e si è trasferito in Arabia Saudita, una ...

Ufficiale, Verratti dal Psg all'Al Arabi: ha firmato un triennale - Sportmediaset Sport Mediaset

Verratti lascia il Psg e vola in Qatar: ufficiale il suo arrivo all'Al-Arabi Sky Sport

Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...ROMA - A far parte della rivoluzione - soprattutto in uscita - del PSG c'è anche Marco Verratti, che ha salutato Parigi dopo ben 11 stagioni per tentare la remunerativa avventura in Qatar: ieri è arri ...Marco Verratti è stato presentato in Qatar con una Vespa, fedele al cliché italiano.Un certo numero di giocatori senior si sono trasferiti nel deserto ...