A Lampedusa i migranti si aggirano nelle strade vicino l' hotspot

(Di giovedì 14 settembre 2023) Sono previsti per oggi nuovi trasferimenti per circa 2000 persone dall'diverso altre strutture di accoglienza. I primi a partire sono 453sulla navediretta a ...

... "Volete sapere perché La situazione è ormai fuori controllo eè al collasso", commenta ...che ha difeso gli amici polacchi e ungheresi che non accettano la redistribuzione dei". ...Nelll' hotspot della Croce Rossa aè sempre più emergenza. Nella tarda mattinata sono iniziate le operazioni di trasferimento e alcuni gruppi dei, stipati nella struttura, hanno scavalcato i cancelli tentando di ...L'Europa batte un colpo. Dopo il boom di sbarchi aavvenuto nelle ultime ore, l'Ue prende finalmente contatti con l' Italia . Merito ...da uno strano torpore proprio sul dossier. ...Sono previsti per oggi nuovi trasferimenti per circa 2000 persone dall'hotspot diverso altre strutture di accoglienza. I primi a partire sono 453sulla navediretta a Trapani. Successivamente altri 480 saranno trasferiti con la nave Veronesi diretta ad Augusta. Infine 700saranno sulla nave di linea Galaxy e 300 ...

Migranti, stato emergenza a Lampedusa. Urso a Sky TG24: "Italia non sia lasciata sola” Sky Tg24

In questa edizione: Migranti, Lampedusa: notte senza sbarchi, Meloni, Budapest: Governo forte e coeso, Caivano: nuovo blitz con 400 agenti, Covid, Schill ...“Un’emergenza costruita ad arte e inaccettabile”. La situazione a Lampedusa sta degenerando secondo Mediterranea, ong che si occupa di salvare migranti nel Mar Mediterraneo. Nell’hotspot dell’isola ci ...In un colloquio con Fanpage.it Emma Bonino analizza l’emergenza umanitaria che si registra in questi giorni a Lampedusa ...