‘A Juta a Montevergine | tra fede | tammorre e paranza Foto

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti«Sono grata alla comunità di Ospedaletto d’Alpinolo che ogni anno testimonia la sua vicinanza, il suo affetto e il suo calore. Ma anche al Reverendo Don Vittorio Perrillo, guida spirituale eccezionale, che non ha mai fatto mancare il suo sostegno e la sua presenza. Grazie all’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Luigi Marciano e in particolare un ringraziamento va a Salvatore Cassano, punto di riferimento per me nella gestione del festival»: con questo riconoscimento per il piccolo paese alle pendici del Partenio, la direttrice artistica Fiorenza Calogero conclude la 25ª edizione del festival ‘A. Un anno intenso di studio e di impegno concretizzato nelle tre giornate – dal 10 al 12 settembre – che hanno messo al centro lae le tradizioni popolari intorno al culto delle Sette ...

Anche oggi sono in programma le celebrazioni ad Ospedaletto d' Alpinolo per la. Ieri sera esplosione di paranze nel piccolo comune alla pendici del Partenio da tutta la Campania, ...Anche oggi sono in programma le celebrazioni ad Ospedaletto d' Alpinolo per la. Ieri sera esplosione di paranze nel piccolo comune alla pendici del Partenio da tutta la Campania, ...

’A Juta a Montevergine: 3 giorni di grande festa a Ospedaletto d ... Napoli da Vivere

Juta a Montevergine, a piedi da Mamma Schiavona con Irpiniavventura AvellinoToday

Ma quello per la realizzazione del festival ‘A Juta a Montevergine è stato un lavoro di squadra, sottolinea Fiorenza Calogero: «È doveroso per me citare le persone che mi hanno accompagnata in questo ...Una tradizione che si rinnova da secoli, in occasione della festa della Madonna di Montevergine, il 12 settembre: la Juta a Montevergine, la processione verso il santuario della "Madonna nera".Al via oggi la tradizionale Juta di Montevergine, il cammino a piedi dei fedeli da Ospedaletto d’Alpinolo al Santuario di Montevergine, dove è esposta l’icona più antica ...