80 anni dal sacrificio di Salvo D’Acquisto | “Facciamoci un selfie con lo striscione che ricorda il suo eroico gesto”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Fiumicino – Unforte, carico di significato, che oltrepassa il tempo e permane ai giorni nostri: ildi, il carabiniere di soli 22che, dopo la firma dell’Armistizio quando in Italia regnava la più totale confusione, si consegnò ai nazisti per salvare più di 22 ostaggi, non verrà mai dimenticato. “ha sacrificato la sua vita per gli altri – spiega il dott. Marco Tortorici – e la nostra farmacia porta il suo nome proprio per non dimenticare. Il 23 settembre saranno passati 80 lunghida queled è nostro compito dimostrare la nostra eterna riconoscenza. “Alle celebrazioni saranno presenti il presidente Mattarella e le più alte cariche dello Stato: “Sarà una cerimonia solenne – ...

Obiettivo raggiunto con largo anticipoclub brianzolo, protagonista di una stagione spettacolare alla sua prima esperienza in Serie A in 110di storia (i 111 li ha compiuti lo scorso primo ...... in particolaregenoma di Vindija che risale a 50milafa ed è stato trovato in Croazia. Una volta forse proteggeva i Neanderthal dalle infezioni, adesso pero' causa un eccesso di risposta ...... il film direttosuo ex Spike Jonze . Lei: Il trailer italiano ufficiale - HD Sofia Coppola rivela perché a distanza dinon ha ancora visto Lei del suo ex Stando alle recenti dichiarazioni ...Emoji Kitchen prima esclusiva Android, ora per tutti Per circa dueEmoji Kitchen è stata una ... Crea emojibrowser Basta digitare Emoji Kitchen nella barra di ricerca e indirizzi di Google nel ...

TERAMO: SI RITROVANO A 60 ANNI DAL DIPLOMA GLI EX ALUNNI DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "COMI" Abruzzoweb.it

Potenza, 30 anni dal delitto Claps, parla il fratello di Elisa: “Ci venga restituita tutta la verità” La Repubblica

(di Elvira Terranova) - Non parla, piange in silenzio, chiusa in un angolo. Accanto alla sua bambina di 5 mesi che non c'è più. Lei stessa è ancora una bambina. Non ha neppure 18 anni la mamma della n ...Dopo essere riuscita pochi mesi fa a prendere la maturità all’età di 90 anni, la signora Imelda Starnini è diventata maestra, anche se solo ...Kate Middleton ci perdonerà se usiamo un suo vecchio selfie per dimostrare che i 40 anni non sono "i nuovi 20", ma sono molto, molto meglio.