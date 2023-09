6mila Euro di Multe a Due Pescherecci Furbetti Beccati dalla Guardia Costiera.

(Di giovedì 14 settembre 2023) Teramo - Nell'ambito di un'imponente campagna di vigilanza per monitorare le attività di pesca sottocosta, gli agenti dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova hanno recentemente sanzionato i comandanti di due. Questi controlli serrati hanno preso forma lungo la giurisdizione, con l'obiettivo di garantire la legalità nelle operazioni di pesca. L'azione di vigilanza è stata basata su analisi dei dati raccolti dai moderni sistemi utilizzatiCapitaneria di Porto/. Questi dati includono informazioni sulla posizione, la velocità e la rotta delle imbarcazioni, consentendo di individuare eventuali attività di pesca professionale effettuate in zone proibite. Il primoo oggetto di sanzione è stato sorpreso mentre operava nella zona ...

Con poche centinaia dipossiamo raggiungere qualunque Paese da cui partono i migranti , ma lo ... La Croce Rossa: 'Nell'hotspot ci sono oltrepersone' Un'Europa indegna non della sua storia, ...... secondo la Croce Rossa, ieri ha superato lepresenze, oltre 10 volte la capienza massima. "...il limite massimo del contributo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati da 45...Se volete un mandante, o un colpevole, per imigranti sbarcati tra martedì notte e mercoledì bussate alle porte di Bruxelles. O a quelle ..."immediata" alla Tunisia di 150 milioni di...... ma l'hotspot, che ospita oltrepersone, è al collasso. Si sono anche registrati i primi ...il limite massimo del contributo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 'da 45al ...

