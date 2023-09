14 Settembre 2023 | ottantanni dopo il bombardamento Festa | “Non bisogna mai cancellare la memoria” Video

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di oggi, in occasione dell’ottantesimo anniversario deldel 1943 che coinvolse la città di Avellino, a Piazza del Popolo, è stata posizionata una corona di alloro indelle vittime delle atrocità della seconda guerra mondiale. Presenti tutte le autorità civili e militari per rendere onore ai nostri compianti cittadini del passato. Ai nostri microfoni, il sindaco di Avellino Gianluca, ha ribadito che il passato non va dimenticato ma onorato, puntualizzando che, nonostante le intemperie, gli avellinesi si rialzano sempre e diventano più forti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il 10, Paxos avviò una transazione in Bitcoin che presto sarebbe balzata agli onori della cronaca per i motivi sbagliati. Questa transazione, apparentemente di routine, comportava una ...In aggiunta a questi interessanti sconti, dal 18 al 25ci sarà anche la EcoCredits Week dedicata agli iscritti al portale EcoFlow, per ottenere vantaggi maggiori oltre alle riduzioni ...Leone (23 luglio - 22 agosto) Seconda Settimana: La tua creatività è in piena espansione, e le tue idee brilleranno. Sfrutta questa energia per portare avanti progetti artistici o ...Leone (23 luglio - 22 agosto) Settimana 2 diPer i nati sotto il segno del Leone, la seconda settimana disarà un momento per brillare. ...

Weekend a Roma: 17 eventi da non perdere sabato 16 e domenica 17 settembre RomaToday

Frecce Tricolori, vendemmia ai Giardini Reali e sagre: cosa fare a Torino sabato 16 e domenica 17 settembre TorinoToday

Si ricorda che la sottoscrizione dell’abbonamento garantisce la prelazione per il primo turno degli eventuali playoff 2023-24. Per tutti, vecchi e nuovi abbonati, un risparmio medio di oltre due ...Per accedere alla vendita è necessario registrarsi sul sito oliviarodrigo.com, da ora fino a domenica 17 settembre. I fan saranno poi selezionati in maniera casuale tra quelli registrati sul sito e ...Sabato 30 settembre alle ore 16,00 nella sala Consiliare del Castello Visconteo di Abbiategrasso l’Associazione Andrea Aziani-Portico della Solidarietà organizzerà un incontro ove ringraziare Enti, Az ...