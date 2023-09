(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - “L'Italia si fonda sul lavoro e non sull'assistenzialismo gratuito. È dunque con particolare soddisfazione che accogliamo oggi il Rapporto annuale dell', nel quale si legge che circa il 57% dei lavoratori italiani beneficerebbe di importi superiori ai 100 euro mensili in busta paga grazie aldel, deciso dal governo Meloni. Dunque, un. Lasciamo chiacchiere e slogan all'opposizione, noi andiamo avanti per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori”. Lo dichiara il senatore Ignazio, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Lavoro.

Lo dichiara il senatore Ignazio, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Lavoro.Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio, membro della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di ...Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio. ' D'altronde - aggiunge - se dopo i decenni in cui il Pd è stato al governo nazionale, e gli anni di governo regionale di Emiliano, ci ...): INDECENTE ANNUNCIO AFFITTO CHE ESCLUDE ELETTORI MELONI "Indecente l'annuncio pubblicato su internet in cui si esclude l'affitto di una stanza a Poggiofranco, nel Barese, agli elettori di ...

Lavoro: Zullo (Fdi), 'Inps certifica successo taglio a cuneo fiscale' La Gazzetta del Mezzogiorno

Pnrr, Zullo-Melchiorre (FdI): Decaro diriga sua battaglia politica ... La Voce del Patriota

Roma, 13 set. (Adnkronos) - “L’Italia si fonda sul lavoro e non sull’assistenzialismo gratuito. È dunque con particolare soddisfazione che accogliamo oggi il Rapporto annuale dell’Inps, nel quale si l ...Roma, 13 set. (Adnkronos) - “L’Italia si fonda sul lavoro e non sull’assistenzialismo gratuito. È dunque con particolare soddisfazione che accogliamo oggi il Rapporto annuale dell’Inps, nel quale si l ...«Siamo ancora tutti in cucina, ci vuole ancora un po’ per impiattare le portate ma posso garantire che stiamo lavorando con ingredienti di primissima qualità», sceglie ...