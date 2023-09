(Di mercoledì 13 settembre 2023) TORINO - Dopo aver già esordito con la sua nuova maglia, quella del Torino , Duvanè stato presentato in conferenza stampa come nuovo acquisto granata. L'attaccante colombiano è anche tornato ...

TORINO - Dopo aver già esordito con lanuova maglia, quella del Torino , Duvanè stato presentato in conferenza stampa come nuovo acquisto granata. L'attaccante colombiano è anche tornato sul mancato trasferimento alla Roma , ...Una maglia, quella nerazzurra, chenon sentiva più, a causa di una rapporto ormai incrinato, dal punto di vista tecnico, con l'ambiente bergamasco. La conferma, è arrivata direttamente dal ...Il nuovo attaccante del Torino , Duvan, ha parlato nellaconferenza stampa di presentazione. Ecco le sue parole: 'Ho avuto questa pausa per lavorare con il mister e i compagni nuovi. Ho giocato contro il Genoa ma ero arrivato da ...... in casa del Frosinone, ha segnato il gol del due a uno definitivo non riuscendo ad evitare la sconfitta allasquadra. Come ha giocatonell'ultima partita: Torino GenoaAbbiamo detto che ...

Zapata, la sua verità sul mancato arrivo alla Roma Corriere dello Sport

Toro: irrompe Zapata. Ecco perché ha scelto i granata. E altri ... Tuttosport

Prima vicino alla Roma, poi la scelta del Torino. In conferenza stampa nel giorno della sua presentazione, Duvan Zapata ha parlato della scelta estiva ricaduta sulla maglia granata e della precedente ...Il centravanti colombiano ha rilasciato le sue prime parole in maglia granata nella conferenza stampa di presentazione.Il centravanti colombiano, obiettivo dei giallorossi nell'ultima sessione di mercato, è stato presentato in conferenza stampa: "Il Toro unica squadra fortemente interessata a me" ...