Zaniolo | 'Ho sempre portato rispetto nei club in cui ho giocato'

Commenta per primo Nicolò, attaccante della Nazionale italiana in forza all'Aston Villa da quest'estate, ha parlato ... Facciociò che il mister mi chiede e mi mettoa disposizione. ...Nicolòha parlato dopo la gara contro l'Ucraina, spendendo buone parole per il successo azzurro: "... Facciociò che il mister mi chiede e mi mettoa disposizione. Tante volte sono ...Nicolò, attuale attaccante dell'Aston Villa, ha parlato in zona mista dopo la vittoria dell'Italia ... Queste le sue parole: " Non penso di essermi mai fermato, faccioquello che il ...Spalletti inserisce altre forze fresche cone Raspadori che lasciano il campo a favore di ... 'Bisogna essere contenti perché non è possibile starelassù, pressare e non ricevere neanche ...

Italia, Zaniolo si difende: "Etichettato come irrispettoso ma..." Tuttosport

Zaniolo: "Non sono uno che non porta rispetto, mi metto sempre a ... Diretta

Intervenuto in zona mista dopo Italia-Ucraina, Nicolò Zaniolo ha dichiarato: «Non penso di essermi mai fermato. Faccio sempre ciò che il mister mi chiede, mi metto sempre a disposizione. Tante volte s ...Dopo la gara vinta ieri sera dall'Italia contro l'Ucraina l'ex calciatore giallorosso si è espresso sulle critiche ricevute negli ultimi mesi ...L’ex calciatore della Roma, attualmente all’Aston Villa, ha replicato alle critiche ricevute negli ultimi tempi. Le sue parole dopo Italia-Ucraina (2-1) L’Italia vince 2-1 contro l’Ucraina a San Siro ...