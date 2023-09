X Factor o M Factor?

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Fedez-Morgan: siamo tutti rivali Corriere della Sera, di Chiara Maffioletti, pag. 41 «M». Ovvero, fattore Morgan. La conferenza stampa del talent show, al via domani alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, si apre senza indugi sul «caso Morgan». Sky ha accettato le scuse del giudice — che quindi resta al suo posto, dietro la scrivania, assieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico — dopo le frasi omofobe pronunciate al suo concerto di Selinunte di qualche settimana fa. «La sua presa di distanza da ogni forma di omofobia è stata resa ancora più concreta dalla decisione di devolvere metà del suo compenso a Casa Arcobaleno, che aiuta ragazzi in difficoltà dopo il coming out», ha scandito Antonella D’Errico, a capo della programmazione di Sky Italia. Morgan (il cui vero nome è Marco Castoldi) non vuole dire di quanto si tratti, ma lascia ...