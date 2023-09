WWE | Wes Lee fallisce contro Ilja Dragunov e lascia NXT

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ieri notte ad NXT, Wes Lee esi sono affrontati in un #1 Contender’s Match per decretare lo sfidante dell’NXT Champions Carmelo Hayes a No Mercy. A vincere è stato, mentre per Wes è arrivata una bruciante sconfitta che lo ha addirittura portato ad una clamorosa decisione, ossia dire basta e andarsene. Cosa farà Wes Lee? A seguito della sconfitta per mano di, Wes Lee ha preso una inaspettata decisione. In un segmento di backstage lo abbiamo visto liberare il proprio armadietto per poire l’arena pronunciando parole che pongono un punto interrogativo sul suo futuro: “è stato migliore di me. Il mio futuro?. Mi sono ripromesso che se non fossi andato a No Mercy sarei andato a casa. Basta, ho chiuso”. Wes Lee ...

