WWE | Nick Khan discute del possibile ritorno di Stephanie McMahon

(Di mercoledì 13 settembre 2023)si è dimessa dalla sua posizione di co-CEO della WWE lo scorso gennaio e da allora non vi sono mai state voci su un suonella compagnia. Ora però le cose sono cambiate, e con la fusione WWE-Endeavor anchepotrebbe tornare a ricoprire un ruolo di rilievo., l’attuale CEO della federazione, ha analizzato la questione in una recente intervista al “The Bill Simmons Podcast”. Una pausa a lungo termine “Non so cosa ci riservi il futuro, ma con Vince come presidente della compagnia, Paul Levesque a capo del team creativo, io e il ruolo che ricopro, sevolesse tornare, ovviamente la WWE la accoglierebbe”.ha reso noto che...

"Con la leadership di(Khan, CEO della compagnia) e Paul 'Triple H' Levesque come Chief Content Officer, sono certa che lasia nelle migliori condizioni per continuare a fornire contenuti ..."Con la leadership di(Khan, CEO della compagnia) e Paul 'Triple H' Levesque come Chief Content Officer, sono certa che lasia nelle migliori condizioni per continuare a fornire contenuti ...

CM Punk tornerà in WWE Nick Khan risponde The Shield Of Wrestling

CM Punk in WWE dopo la fusione con la UFC A rispondere è Nick ... World Wrestling

Multiple key members of WWE's management team received significant bonuses following the merger of WWE and UFC into a singular company known as TKO ...La giornata del 12 settembre 2023 passerà alla storia come una delle più importanti per quanto riguarda lo sport-intrattenimento, con la WWE la UFC che sono andate ad unirsi sotto le stesso tetto, con ...Bleacher Report catches you up on the latest news from the WWE Universe. Bad Bunny Wants Match vs. Roman Reigns Bad Bunny has made a massive impact in ...