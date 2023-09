WWE | Becky Lynch ed una cintura “scomoda” | quali sono i piani per lei?

... Priest e Balor vincono gli UndisputedTag Team Titles, strappandoli a Kevin Owens e Sami Zayn. ... Lynch batte Stratus in un classico In un grande match, all'interno della Steel Cage,Lynch ...Riuscirà a togliere il titolo dalla vita dell'australiana WrestleMania: quando laincontra ... La leadership di The Visionary è a rischio Steel Cage Match -Lynch vs Trish Stratus Una ...... Priest e Balor vincono gli UndisputedTag Team Titles, strappandoli a Kevin Owens e Sami Zayn. ... Lynch batte Stratus in un classico In un grande match, all'interno della Steel Cage,Lynch ...Riuscirà a togliere il titolo dalla vita dell'australiana WrestleMania: quando laincontra ... La leadership di The Visionary è a rischio Steel Cage Match -Lynch vs Trish Stratus Una ...

WWE: Risultati WWE NXT 12-09-2023 (Becky Lynch tenta il colpo grosso) Spazio Wrestling

WWE: Becky Lynch batte Tiffany Stratton e diventa la nuova campionessa di NXT Zona Wrestling

The Man' entered NXT with the intention of winning the one title that has managed to elude her throughout her impressive career.La notte scorsa si è tenuto un nuovo episodio di NXT ( CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI ), nel main event, Becky Lynch ha conquistato NXT Women’s Championship. Un momento molto importante per la ...Becky Lynch made her return to WWE NXT to face Tiffany Stranton for the NXT Woman's Championship. After the title win, Becky Lynch hailed herself and Seth Rollins and said that they are "Running the ...