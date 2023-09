WWE | Becky Lynch batte Tiffany Stratton e diventa la nuova campionessa di NXT

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Mancava solo quella cintura nella bacheca di casa-Rollins, il titolo di NXT chenon ha mai conquistato durante il suo periodo nello show di Triple H. Questa notte per la wrestler irlandese c’era un’opportunità d’oro, in tutti i sensi, quella di conquistare il titolo dalle mani die The Man l’ha colta in pieno. @tiffwwe was THAT close to beating @WWE!#WWENXT pic.twitter.com/heWsF4kRCf— WWE (@WWE) September 13, 2023 Finisce dopo 108 giorni il regno dadi NXT diche viene sconfitta nel main event di NXT e deve quindi cedere il titolo al termine di un match molto bello. Le due wrestler hanno dato vita ad una ...

... Priest e Balor vincono gli UndisputedTag Team Titles, strappandoli a Kevin Owens e Sami Zayn. ... Lynch batte Stratus in un classico In un grande match, all'interno della Steel Cage,Lynch ...Riuscirà a togliere il titolo dalla vita dell'australiana WrestleMania: quando laincontra ... La leadership di The Visionary è a rischio Steel Cage Match -Lynch vs Trish Stratus Una ...... Priest e Balor vincono gli UndisputedTag Team Titles, strappandoli a Kevin Owens e Sami Zayn. ... Lynch batte Stratus in un classico In un grande match, all'interno della Steel Cage,Lynch ...Riuscirà a togliere il titolo dalla vita dell'australiana WrestleMania: quando laincontra ... La leadership di The Visionary è a rischio Steel Cage Match -Lynch vs Trish Stratus Una ...

WWE: Importante SPOILER sui piani per Becky Lynch Spazio Wrestling

WWE: La vittoria dell’NXT Women’s Title da parte di Becky Lynch potrebbe essere ipotesi concreta Zona Wrestling

Questa notte è andato in scena un nuovo episodio di NXT in cui il main event ha visto Tiffany Stratton chiamata a difendere il suo NXT Women's Championship dall'assalto di "The Man" Becky Lynch.Dopo .Becky Lynch is your new WWE NXT Women’s Champion. In the main event of Tuesday night’s episode of WWE NXT, “The Man” defeated Tiffany Stratton to capture the one WWE women’s division title that she’s ...The women of "WWE NXT" will compete in the NXT Women's Breakout Tournament but details are scarce on the 2023 edition of the tournament.