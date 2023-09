WWE | Annunciato l’NXT Women’s Breakout tournament

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Serata di grandi annunci quella di ieri ad NXT. Nel corso della sera infatti, oltre ad aver assistito al cambio di possesso del titolo femminile, passato dalle mani di Tiffany Stratton a quelle di Becky Lynch. La rossa, con questa vittoria, si è laureata anche “Grand Slam Champion”, avendo vinto anche il titolo massimo di tutti gli show e quelli di coppia. Resta da vedere se Becky, essendo rappresentante, in qualità di campionessa, della divisione del Roster giallo-nero, diventerà esclusiva dello stesso o tornerà ad esibirsi regolarmente a Raw. Grande annuncio Durante la puntata di stanotte, nello specifico sui social della Compagnia, è statoil ritorno in pompa magna del torneo “”, che interesserà l’intera categoria femminile del brand di NXT. L’annuncio non riporta una data precisa, allegando la ...

...di SmackDown di ieri sera è statoche John Cena, tornato in WWWE per via dello sciopero SAG - AFTRA , sarà l'host di Payback. Cosa farà il 16 volte campione del mondo Dove vedere...Il suo decesso è statosui social da Paul "Triple H" Levesque, responsabile della creazione di contenuti per la. Wyatt proveniva da una famiglia di wrestler. Il padre Mike aveva ...Il decesso è statasui social tramite un messaggio pubblicato su Twitter dall'ex ... meglio conosciuto come Triple H : "Ho appena ricevuto una chiamata dal Hall of Famer dellaMike ...Di conseguenza Cena non può prendere parte ad alcuna produzione cinematografia o televisiva, ma lo sciopero non intacca i suoi rapporti con la. Cena ha avuto un'estate cinematografica molto ...

WWE: Annunciato un match per Raw (18 settembre) Spazio Wrestling

KAIRI sempre più vicina alla WWE: annunciato il suo ultimo match in ... World Wrestling

La scorsa notte si è tenuto un nuovo episodio di NXT ( CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI ), nel main event dello show, Becky Lynch si è laureata nuova campionessa femminile.L'ultima edizione del noto PPV andò in scena il 24 settembre 2017 allo Staples Center di Los Angeles, California con il tavolo di commento composto da Michael Cole, Booker T, Corey Graves e Vic Joseph ...Zilla Fatu, figlio di Umaga, fuori dalla Reality of Wrestling: l’annuncio di Booker T Deonna Purrazzo sarà nel tour inglese di IMPACT KAIRI sempre più vicina alla WWE: annunciato il suo ultimo match ...