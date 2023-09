Wta San Diego 2023 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 13 settembre

TENNIS - Brusco passo indietro di Jasmine Paolini battuta in due set (7 - 5; 6 - 0) dall'americana Emma Navarro nei 16esimi di finale del torneo500 diDiego. Primo set combattuto in California e gettato alle ortiche dalla 27enne tennista lucchese avanti 5 a 2. Crollo verticale della Paolini nel secondo set. Prossimo impegno il...Vittorie in tre set per Kalinina su Pliskova e per Potapova su Parks. Sconfitta all'esordio Bencic, sorpresa da Sasnovich Al via anche ilDiego Open, torneo500 che, accompagnato dal 250 di Osaka, scandisce il tempo tennistico a seguito dello US Open. Data la mole importante di punti messi in palio dal torneo, molte giocatrici ...Nulla da fare per Jasmine Paolini, l'unica azzurra al via nel torneo500 diDiego su cemento. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 33 del mondo, ha ceduto per 7 - 5, 6 - 0, in poco meno di un'ora e mezza di partita, alla 22enne statunitense Emma ...Semaforo rosso per Jasmine Paolini, l'unica azzurra al via nel torneo500 diDiego (cemento, montepremi 780.637 dollari). Nella notte italiana la 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 33 del mondo, ha ceduto per 7 - 5, 6 - 0, in poco meno di un'ora e mezza ...

