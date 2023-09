WTA San Diego 2023 | Haddad Maia avanza agli ottavi | eliminate Kudermetova e Alexandrova

(Di mercoledì 13 settembre 2023) È terminata poco fa la seconda giornata del WTA 500 di San. Tra la serata di ieri e la notte italiane si sono disputate le ultime sei partite valide per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato: andiamo a vedere tutto quello che è successo. Missione compiuta per la brasiliana Beatriz(testa di serie n.7), che ha battuto la canadese Leylah Fernandez per 6-3 5-7 6-2 e ha così conquistato il pass per il secondo turno. Lì a sfidarla ci sarà l’ucraina Marta Kostyuk, uscita vincitrice dal match contro la polacca Magda Linette con il punteggio di 6-2 7-6(5).le russe Veronika(n.6 del seeding) ed Ekaterina(n.8 del torneo), sconfitte rispettivamente dalla statunitense Sofia Kenin con un doppio 6-4 e da Jelena Ostapenko per ...

TENNIS - Brusco passo indietro di Jasmine Paolini battuta in due set (7 - 5; 6 - 0) dall'americana Emma Navarro nei 16esimi di finale del torneo500 diDiego. Primo set combattuto in California e gettato alle ortiche dalla 27enne tennista lucchese avanti 5 a 2. Crollo verticale della Paolini nel secondo set. Prossimo impegno il...Vittorie in tre set per Kalinina su Pliskova e per Potapova su Parks. Sconfitta all'esordio Bencic, sorpresa da Sasnovich Al via anche ilDiego Open, torneo500 che, accompagnato dal 250 di Osaka, scandisce il tempo tennistico a seguito dello US Open. Data la mole importante di punti messi in palio dal torneo, molte giocatrici ...Nulla da fare per Jasmine Paolini, l'unica azzurra al via nel torneo500 diDiego su cemento. La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 33 del mondo, ha ceduto per 7 - 5, 6 - 0, in poco meno di un'ora e mezza di partita, alla 22enne statunitense Emma ...Semaforo rosso per Jasmine Paolini, l'unica azzurra al via nel torneo500 diDiego (cemento, montepremi 780.637 dollari). Nella notte italiana la 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 33 del mondo, ha ceduto per 7 - 5, 6 - 0, in poco meno di un'ora e mezza ...

Tennis: WTA San Diego, l'azzurra Paolini ko al primo turno RaiNews

WTA San Diego: Paolini parte bene, poi perde undici game di fila e la partita Ubitennis

Otto giorni dopo l'eliminazione - senza appello - agli ottavi dello Us Open per mano della romena Cirstea, Belinda Bencic (Wta 15) trova un'altra giornata negativa. A San Diego (Wta 500), la sangalles ...Si è conclusa poco fa la prima giornata del WTA 500 di San Diego. Nonostante la pioggia che ha bloccato il programma per ore, si sono disputate tra la notte e la mattinata italiane le prime sei partit ...Vittorie in tre set per Kalinina su Pliskova e per Potapova su Parks. Sconfitta all’esordio Bencic, sorpresa da Sasnovich ...