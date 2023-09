WTA Osaka 2023 | Putintseva sconfigge Savinykh e vola ai quarti Eliminata Podoroska

(Di mercoledì 13 settembre 2023) È terminata da poco la terza giornata del WTA 250 di. Tra la notte italiana e questa mattina si sono disputati sul cemento giapponese l’ultimo match valido per il primo turno e i primi quattro ottavi di finale e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Nell’incontro valido per il primo turno, Xinyu Wang (testa di serie n.3) ha avuto la meglio sulla svizzera Jil Teichmann con il punteggio di 7-6(3) 6-3. La cinese ha così raggiunto agli ottavi di finale la padrona di casa Himeno Sakatsume: le due si affronteranno domani e in palio ci sarà il quarto contro la kazaka Yulia(n.6 del seeding), uscita vincitrice quest’oggi dalla sfida contro la russa Valeriacon un nettissimo 6-1 6-2.l’argentina Nadia(n.5 del torneo), sconfitta ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del250 di2023 per la giornata di giovedì 14 settembre. Agli ottavi di finale, a partire dalle 04:00 del mattino, spazio alla sfida tra Elizabeth Mandlik e Rebecca Marino. A seguire, la testa ...La diciottenne quarta testa di serie del torneo giapponese è stata sconfitta in tre set dall'inglese Harriet Dart, ventisettenne attualmente numero 161. Sul cemento dil'anglosassone, ...Sconfitta all'esordio Bencic, sorpresa da Sasnovich Al via anche il San Diego Open, torneo500 che, accompagnato dal 250 di, scandisce il tempo tennistico a seguito dello US Open. Data la ...Nella giornata di domani, mercoledì 13 settembre, prosegue il250 di. Orari piuttosto scomodi con Wang - Teichmann ad aprire il palinsesto alle 4 di mattine ore italiane, 11 ore giapponesi, insieme a Putinseva - Savynich. Ecco il programma completo ...

L'avventura ad Osaka delle tenniste svizzere non è stata delle più fortunate.