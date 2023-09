Wta Osaka 2023 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il, le, gli, latv edel Wta 250 di, torneo di scena da lunedì 11 a domenica 17 settembre sui campi in cemento della città giapponese. La prima testa di serie è l’ucraina Lesia Tsurenko, seguita dalla cinese Lin Zhu e dalla ceca Linda Fruhvirtova. Non sono presenti tenniste italiane, mentre spicca la presenza di ben quattro giocatrici tedesca: Maria, Niemeier, Friedsam e Korpatsch. MONTEPREMI TABELLONE La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà possibile seguire il torneo anche intramite la livedisponibile sul sito ufficiale della stessa emittente, fruibile pure attraverso la piattaforma ...

In archivio la prima metà dei match di secondo turno del250 di2023 , di scena sul cemento giapponese. A prendersi la scena nella giornata odierna è stata la padrona di casa Mai Hontama , che ha superato con un doppio 6 - 3 l'argentina Podoroska, ...La wild card accede agli ottavi. Vincono tutte le altre teste di serie, mentre continua la favola della diciannovenne Krueger È tempo di ottavi al Japan Women's Open Tennis di. Il torneo500, che già nel primo turno aveva visto cadere numerose teste di serie, al secondo perde la ventiseienne argentina Nadia Podoroska, testa di serie numero 5 del seeding nipponico. ...L'avventura addelle tenniste svizzere non stata delle pi fortunate. Dopo Viktorija Golubic (107), anche Jil Teichmann (138) stata eliminata al primo turno del250 giapponese, superata dalla cinese ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del250 di2023 per la giornata di giovedì 14 settembre. Agli ottavi di finale, a partire dalle 04:00 del mattino, spazio alla sfida tra Elizabeth Mandlik e Rebecca Marino. A seguire, la testa ...

WTA Osaka: da Maria a Fruhvirtova, cadono le prime teste di serie Ubitennis

WTA Osaka 2023, risultati 12 settembre: approdano agli ottavi Zhu Lin e Panna Udvardy OA Sport

È terminata da poco la terza giornata del WTA 250 di Osaka. Tra la notte italiana e questa mattina si sono disputati sul cemento giapponese l'ultimo match valido per il primo turno e i primi quattro o ...L'avventura ad Osaka delle tenniste svizzere non è stata delle più fortunate.L'avventura ad Osaka delle tenniste svizzere non è stata delle più fortunate. Dopo Viktorija Golubic (WTA 107), anche Jil Teichmann (138) è stata eliminata al primo turno del WTA 250 giapponese, super ...