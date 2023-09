Wonka | uscita | trailer | cast e tutto ciò che sappiamo!

(Di mercoledì 13 settembre 2023) È il momento di fare il punto della situazione e scoprire trama,e data d’di, il nuovo film con Timothée Chalamet Un nuovo attesissimo film sta per approdare in sala, si tratta di, prequel dell’amatissimo libro La fabbrica di cioccolato, romanzo del 1964 di Roald Dahl e trasposto in due versioni cinematografiche, nel 1971 da Mel Stuart e nel 2005, da Tim Burton. Se nel primo film fu Gene Wilder a prestare il volto al protagonista Willye nel secondo Johnny Depp, questa volta nelle vesti dell’eccentrico proprietario della fabbrica di cioccolato troveremo Timothée Chalamet. Scopriamo dunque trama,e data d’di questa nuova versione. Trama eLa nuova pellicola in arrivo non sarà ...

... che guida la regia, ha tessuto le lodi dell'attore protagonista e anche del suo talento canoro, precisando al tempo stesso chenon sarà un film musical. E mentre il pubblico attende l'...Tutto il mondo ha gli occhi puntati su unaprevista per i prossimi mesi del 2023: parliamo di, il film che mostrerà la storia di come ...Mancano pochi mesi all'nelle sale di, il film prequel de La fabbrica di cioccolato, e in una nuova intervista il regista Paul King ha elogiato particolarmente le doti canore del suo protagonista, Timothée ...La data didiSebbene la data originale fosse il 17 marzo 2023, la data diufficiale del film è stata in seguito spostata al 15 dicembre 2023 , anche se lo studio non ha mai ...

Paul King desidera uno o più sequel di Wonka, il film prequel che racconta come Willie sia diventato il famoso cioccolatiere conosciuto in tutto il mondo.In quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno, vogliamo ricordare il celebre scrittore Roald Dahl con una panoramica sugli adattamenti cinematografici e televisivi delle sue opere.Tutto il mondo ha gli occhi puntati su una uscita prevista per i prossimi mesi del 2023: parliamo di Wonka, il film che mostrerà la storia di come il ...