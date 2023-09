Wimbledon | Federer | “Mi sono sentito felice sugli spalti | non volevo essere in campo”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Rogerha concesso un’intervista al The Wall Street Journal e ha parlato anche dell’esperienza acome spettatore: “Mio padre è venuto da me e mi ha chiesto: ‘Non ti piacerebbeinin questo momento, invece di stare seduto qui?’ La mia risposta è stata chiara: ‘Per Dio, no.moltodiseduto ‘. Mi, lì seduto a godendomi lo spettacolo, invece che ina giocare. Un anno fa, quando ero inper l’anniversario delcentrale, avevo la sensazione di non volerlì. Era importante che io fossi presente, ma sentivo che qualcosa ...

... 6 Roland Garros e 5, quando per vincere uno dopo l'altro come seppe fare lui tre volte ...Nadal non si sia ispirato a lui nel cercare con i suoi topponi mancini ...la spalla alta di...è fermo per sempre a 20, Nadal insegue acciaccato a 22, ma insomma negare che il Djoker sia ... [...] "Da piccolo sognavo solo di vinceree diventare numero 1dice - ma poi dai sogni ne ......a Flushing Meadows contro Medvedev e quest'anno ha perso da Alcaraz la finale di). Nadal ha vinto 3 slam a stagione soltanto nel 2010 (perse nei quarti in Australia contro Murray),...... dieci Australian Open, tre Roland Garros, settee ora quattro US Open. Gioca meglio ... comunque, è diffusa da anni: lo stesso, una volta vinta a Lille nel 2014, non l'ha più ...

Sono pazzo di Federer, ma vi dico che Djokovic è il più grande di ... L'HuffPost

Djokovic, il record di Slam, ma fin dove può arrivare L’obiettivo di Nole è l’oro ai Giochi 2028 Corriere della Sera

Sono numeri da leggenda. Novak Djokovic è entrato di diritto, ancor di più, nella storia del tennis e dello sport mondiale assoluto. Il campione serbo ha vinto per la quarta volta in carriera gli US O ...Il serbo non si è soltanto issato a 24 Slam, non ha soltanto polverizzato tutti i record, ma ha dimostrato che cos’è la completezza e la compiutezza, la ...È la numero 47 per il prossimo numero uno del mondo: è il giocatore con più semifinali Slam nella storia del tennis maschile. Con questa a New York, supera Roger Federer, che era fermo a 46 semifinale ...