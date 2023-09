(Di mercoledì 13 settembre 2023) La Val diè un distretto produttivo unico nel suo genere in Italia e nell'intero arco alpino, dove ildiventa motore economico, con aziende di rilievo internazionale specializzate in ...

... l'evento di apertura del World. Anche quest'anno l'evento sarà condotto dalla giornalista Maria Concetta Mattei e verterà sull'importanza del valore aggiunto che questo legame porta ...Nello scorso, il pilota saviglianese Andrea montagnana (M. C. Bisalta Drivers Cuneo) è sceso in pista con ... Farmacia Monchiero, Sinecura, Vitality, Carrozzeria Chiapello, Daniele & ...La buona notizia è che settembre è un mese ricco di eventi, alcuni dei quali dedicati al benessere psicofisico, come il World. Scopriamo insieme di cosa si tratta e dove poterlo ...Tre giornate all'insegna dell'equilibrio uomo - natura La Val di Fiemme è pronta ad ospitare la 7ma edizione del World2023, l'evento internazionale che promuove il benessere psicofisico come stile di vita. Dal 15 al 17 settembre, ai piedi delle Dolomiti, si terranno tre giorni di eventi, talk ed ...

Wellness Weekend: in Val di Fiemme un evento dedicato al benessere TGCOM

"World Wellness Weekend a Manciano: 3 Giorni di Benessere alle ... LA NAZIONE

World Wellness Weekend: tre giornate all'insegna dell'equilibrio uomo-natura con l'evento giunto alla settima edizione. Dal 15 al 17 settembre, ai piedi delle Dolomiti, si terranno tre giorni di ...Il "World Wellness Weekend" arriva alla settima edizione. Terme di Saturnia Natural Destination partecipa con movimento, benessere, salute termale e impacco di fango termale estetico. Un'occasione per ...Settembre in Calabria rappresenta uno dei momenti migliori per concedersi una breve pausa e continuare a vivere l’estate ...