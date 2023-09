Vuelta Espana 2023 | s’infittisce il giallo nero

Leggi su tpi

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) ha vinto la diciassettesima tappa della 78ma, l’attesissima frazione che, in soli 124 chilometri, portava da Ribadesella in vetta all’Alto de Angliru, con un’ascesa finale di 12 chilometri al 10% , comprendente un tratto maledetto al 24%. Il campione olimpico a cronometro ha preceduto in volata il compagno di squadra Jonas Vingegaard con la maglia roja Sepp Kuss che ha conquistato la terza piazza distanziato di 19”, regolando il basco Mikel Landa (Bahrain Victorious). Si accorcia in modo diabolico la classifica generale con lo statunitense che conserva la maglia roja per soli otto secondi sul vincitore del Tour de France mentre il campione di Trbovlje ha consolidato il suo terzo posto avvicinandosi a 1’08” dall’uomo del Colorado. Alle spalle dei tre vesponi, un altro trio, tutto spagnolo, lotta per ...