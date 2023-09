Vuelta di Spagna 2023 | oggi 17esima tappa | orari | dove vederla in tv

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) –diè il giorno dellan°17 con una delle salite più alte d'Europa. La tratta, 124,4 chilometri, va da Ribadasella/Ribeseya fino in cima all’Altu de l’Angliru. L'o di partenza è fissato per le 13.40, quello di arrivo è previsto per le 17.30 circa. La gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1 dalle ore 14.30 e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now, Dazn sempre nello stessoo. Ieri, intanto, il vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard ha vinto la 16esima, la Liencres Playa-Bejes di 120.1 km. Il campione danese del Team Jumbo-Visma ha preceduto il neozelandese Finn Fisher-Black, a 0.43", e l'olandese Wout Poels a 0.49". Grazie al successo e agli abbuoni Vingegaard si avvicina ...