Vuelta a España 2023 | tutti contro tutti alla Jumbo-Visma? Domani altro tappone | Vingegaard può scavalcare Kuss

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Laè la superpotenza di questa: la formazione olandese sta dominando in lungo e in largo questa corsa roja e ha piazzato le sue tre stelle, Roglic,, nelle prime tre posizioni della tappa con arrivo sul terribile dell’Alto de l’Angliru. I tre leader occupano anche i primi tre posti della classifica generale. La sensazione è che le gerarchie stiano cambiando: ieri Jonasha attaccato in maniera decisa sulla salita di Bejes, andando a prendersi la vittoria di tappa, oggi il danese e Primoz Roglic hanno staccato il compagno di squadra Seppnella parte finale dell’ascesa dell’Angliru, dimostrando di avere unritmo. Se al termine della seconda settimana ...